تنفيذ مشروع صرف صحي منشأه أبو عمر في الشرقية بتكلفة 150 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام عبد الحميد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية معدلات أداء تنفيد مشروع صرف صحي منشأة أبوعمر، والمُقام بتكلفة 150 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام عبد الحميد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب و الصرف أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي منشأه أبو عمر والذي يضم محطة معالجة صرف صحي بطاقة إستيعابية 10 /15 ألف م3 / اليوم و محطة رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة ، لافتاً إلى أنه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال و دخول المشروع الخدمة نهاية العام الحالي وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.