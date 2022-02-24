الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5400 زجاجة عصير غير صالحة للاستخدام فى المنيا

حملة رقابية علي الأسواق
حملة رقابية علي الأسواق بأبوقرقاص

قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية، تواصل جهودها، في تنظيم الحملات الرقابية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وضبط المخالفين وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم تنظيم حملة مكبرة بإشراف عماد محمود، نائب رئيس المركز والمدينة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا وإدارة التفتيش والمتابعة، وإدارة الرخص ومكتب تفتيش الأغذية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، وإدارة التموين بأبوقرقاص والجهات المعنية بمركز أبوقرقاص بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

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وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع قبل حلول شهر رمضان.

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وأوضح رئيس المركز أن الحملات أسفرت عن ضبط 5400 زجاجة عصير و700 كيس بلح مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل إدارة التموين بأبوقرقاص لانتظار قرارات النيابة العامة.

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وشدد رئيس المركز أيضًا بضرورة تكثيف جهود الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وشن الحملات بصفة مستمرة على الأسواق لإحكام الرقابة التموينية وللحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظًا على حقوق المواطنين.

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وأكد أن حملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمركز أبوقرقاص.

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المنيا ضبط 5400 زجاجة عصير و700 كيس بلح غير صالحة للأستخدام الآدمي عماد محمود اللواء محمد عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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