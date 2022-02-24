الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تُشارك في اجتماع مجلس أعضاء «إفريقيا الذكية»

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الخامس لمجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء في مبادرة "إفريقيا الذكية"، المقرر أن يُعقد في برازافيل، جمهورية الكونغو، يومي 25 و26 فبراير.

وسيسلط الاجتماع الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021 وكذلك الموقف التنفيذي للقرارات التي تم اتخذها خلال الاجتماع الرابع للمجلس، فضلًا عن استعراض المشروعات الجديدة المقترحة، منها وثيقة استرشادية عن حماية البيانات الشخصية، ومركز بيانات إفريقيا الذكية الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، ومشروع اتصال مجتمع إفريقيا الذكية، ومؤشر إفريقيا الذكية للاقتصاد الرقمي، المعني بوضع دليل استرشادي لعملية التحول الرقمي، وصندوق إفريقيا الذكية الرقمي، وهو مبادرة متعلقة بإنشاء صندوق استثماري لمساعدة الشركات الناشئة للتغلب على تحديات الحصول على التمويل اللازم، مع التركيز على الشركات التي تسعى إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى مقترحة، منها إنشاء المركز الإفريقي للذكاء الاصطناعي، وإطلاق فرع للأكاديمية الرقمية التابعة لمبادرة إفريقيا الذكية بدولة الكونغو، وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء أكاديميات رقمية وطنية في الدول الأعضاء لتنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة متخذي القرار ومسئولي السياسات بالوزارات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يضم تحالف إفريقيا الذكية يضم 32 دولة إفريقية ومنظمة دولية وجهة فاعلة في القطاع الخاص، تعمل على تسريع أجندة التحول الرقمي لإفريقيا، بما في ذلك تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة من خلال إتاحة النفاذ إلى الإنترنت بأسعار منخفضة، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يضم أن تحالف إفريقيا الذكية 32 دولة إفريقية ومنظمة دولية وجهة فاعلة في القطاع الخاص، تعمل على تسريع أجندة التحول الرقمي لإفريقيا، بما في ذلك تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة من خلال إتاحة النفاذ إلى الإنترنت بأسعار منخفضة، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

مصر وزارة الاتصالات الإجتماع الخامس لمجلس وزراء الاتصالات مبادرة أفريقيا الذكية جمهورية الكونغو المشروعات الجديدة

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النخبة والناس

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