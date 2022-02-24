«مات من الخوف على ابنه»... القبض على عاطل تسبب بوفاة مسن

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على عاطل تسبب فى وفاة "مسن" بسكتة قلبية خوفًا على ابنه من عاطل شرع في طعنه بسلاح أبيض بمنطقة مصر القديمة محافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بوجود جثة لمسن بأحد الشوارع وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن، 60 عامًا، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات تبين أنه توفى بأزمة قلبية بعد مشاهدة عاطل يحاول الاعتداء على نجله بسلاح أبيض، وألقى القبض على المتهم وجارٍ جمع التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.