انطلاق منتدى "نوت" ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

أعلن السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، اليوم الخميس، عن انطلاق فعاليات منتدى “نوت” ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

وقال عبد الخالق، إن المنتدى بدأ منذ الدورة الأولى باعتباره أحد أربعة محاور رئيسية في المهرجان، إضافة للمسابقات وعروض الأفلام وورش صناعة الأفلام.

وأشار إلى أن المنتدى أحيانا يناقش موضوعا خاصا يتعلق بالمرأة ، وأحيانا موضوعات عامة تخص المجتمع ككل انطلاقا من قضايا المرأة، ومع تطور المنتدى وتطوير علاقته بأهل أسوان، أصبح نافذة للجلسات الموازية للمهرجان، سواء المتعلقة بصناعة السينما أو الاستفتاء على أفضل أفلام المرأة.

وأكد عبدالخالق، أن كل الفعاليات الموازية ستكون ضمن منتدى نوت، وهو المنتدى الذي تناول محورين بشكل أساسي على مدى الخمس سنوات الماضية، الأول موضوع قضايا السينما وصناعة السينما كفن، وكل ما يخص قضايا المرأة وهمومها.

وقدم "عبد الخالق " الشكر للدكتورة عزة كامل مديرة المنتدى، وقال إنها صاحبة فكرة المنتدى قبل إطلاق المهرجان، وأشاد بجهودها ومؤسسة أكت في الورش وفي المنتدى.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إن منتدى نوت عزيز على قلوبنا لأنه يعطي فرصة لمقابلة سيدات أسوان اللاتي يشرفنا كل عام بالحضور والمشاركة في الأنشطة المختلفة، مُشيرًا إلى أن المنتدى فرصة للحوار المجتمعي، فهو يطرح قضايا حقيقية، هذا العام يناقش العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى قضايا أخرى مهمة.

ومن جانبها، وجهت السفيرة ميرفت التلاوي الشكر للدكتورة عزة كامل التي تنظم هذا المنتدى سنويا، وتعمل من خلاله على مناقشة العديد من القضايا في المجتمع الأسواني.

وقالت الدكتورة عزة كامل مديرة المنتدى، إن قضايا المراة لا تنتهي ، وأن الدورة السادسة لمهرجان أسوان ولمنتدى نوت ستشهد لأول مرة في تاريخ المهرجانات إطلاق وثيقة للحماية من الاعتداء الجنسي، ستكون متاحة بين العاملين وضيوف المهرجان.

وقدمت الندوة الأولى في المنتدى حول الصحة النفسية للمرأة، وهي المحاضرة التي قدمتها سارة عزيز مديرة مؤسسة سيف كيدز، ومعالجة نفسية مدربة، وعضو لجنة الشباب بالمركز القومي للمرأة.

وقالت سارة في بداية المحاضرة ، عندما نتحدث عن الصحة النفسية للمرأة ، يجب أن نتساءل: ما هي المشاكل التي تواجه المرأة في مشوارها تجعلها لا تنتج ، خائفة ، قلقة ، مع الوضع في الاعتبار أن كل شخص قد يكون جزءا من الدعم والتغيير الذي يحدث في المجتمع، وأشارت إلى أن للسينما دور كبير في التأثير على الصحة النفسية للمرأة، وعرضت جزءا من فيلم الباب المفتوح الذي يجسد جانبا مهما من قضايا المرأة ومعاناتها.

وأشارت سارة إلى أن المشاكل الكبيرة التي تواجه كل إنسان ورمزت لها بـ"الفيل" باعتباره كل المشاكل الكامنة داخل الانسان ويحاول تجنبها أو تجاهلها كما أشارت إلى أهمية التدوين ، وقالت :" كلما استطاع الشخص أن يدون مشاعره كلما نجح في السيطرة على صحته النفسية، وبدأت في طرح أسئلة وتقديم هدايا عبارة عن كتاب "الفيل" لمن يجيب على الأسئلة من الحضور .