الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس: تفريغ 1672 سيارة وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

السفينة
السفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة AH SHINI وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 مترًا والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 1672 سيارة  بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة وسفينتا حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة وسفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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