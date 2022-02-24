الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جنيفر لورانس تستقبل طفلها الأول من زوجها «كوك ماروني»

جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

استقبلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، البالغة من العمر 31 عامًا، طفلها الأول من زوجها تاجر التحف الفنية، كوك ماروني.

ووفقًا لموقع "TMZ" لا يُعرف حاليًا جنس المولود وتاريخ الميلاد بالضبط، وارتبط لورانس وماروني ببعضهما البعض لأول مرة في عام 2018، وتزوجا في أكتوبر 2019 في حفل زفاف صغير في رود آيلاند، بالولايات المتحدة مع حفل استقبال لـ150 ضيفًا من بينهم أصدقاء المشاهير: أديل، كريس جينر، إيما ستون، وإيمي شومر.

في يونيو 2019 ناقشت الممثلة علاقتها مع ماروني، عندما سُئلت عن سبب اختيارها الزواج منه، وقالت لورانس: "لا أعرف، لقد بدأت بالأساسيات.. كيف أشعر؟ هل هو لطيف.. وأنا أعلم أن هذا يبدو غبيًا حقًا لكنه،  كما تعلمون.. إنه أعظم شخص قابلته على الإطلاق، لذلك أشعر بالفخر لكوني زوجة ماروني".

تعمل لورانس منذ سن الرابعة عشرة مع دورها الأول المتميز في حكاية وينتر بون لعام 2010، وظهرت أيضًا في دور Mystique الصغيرة في سلسلة أفلام X-Men ولعبت دور البطولة في دور Katniss Everdeen في ثلاثية أفلام The Hunger Games .

في عام 2012 ، فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Silver Linings Playbook، الذي لعبت فيه دور أرملة شابة تعاني من اضطراب عقلي، وهي أيضًا من المهتمين بصناعة الجمال، وفي الغالب تحسن اختيار أزيائها في المناسبات الرسمية، وتتعامل مع كبرى دور الأزياء العالمية.

جنيفر لورانس طفل ولادة الأوسكار ممثلة

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وائل لطفي

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