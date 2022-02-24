جولة مكوكية لمرشحي «التنسيقية» بانتخابات نقابة المهندسين في بني سويف

واصل مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات النقابة العامة للمهندسين، جولتهم الانتخابية بمحافظة بني سويف.

بدأت الجولة بزيارة لمحطة الكريمات، حيث كان في استقبالهم المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وعدد من قيادات الشركة، حيث عرض الوفد تعريف بالمرشحين وخططهم للأرتقاء بالنقابة بخلاف تعريف المهندسين بملامح البرنامج الانتخابي الخاص بقائمة "مهندسون في حب مصر"، كما شملت الزيارة فتح نقاش عام مع مسؤولي الشركة للتعرف على مشاكلهم.

وعرض رئيس الشركة عدد من المشاكل المتعلقة بالتشغيل ومنها ندرة مهندسين ميكانيكا الحاصلين على تقديرات جيد جدا لتوظيفهم في المحطات طبقا لمتطلبات التوظيف الخاصة من وزارة الكهرباء، وطالب المرشحين بالعمل مع وزارة الكهرباء للاهتمام بالتدريب للطلبة والخريجين.

كما زار الوفد محطة غياضة للكهرباء، وكان في استقبالهم كل من المهندس إبراهيم زارع مدير المحطة والمهندس أمجد سليمان مدير عام الميكانيكا بالمحطة، ومجموعة من مهندسي المحطة في العديد من التخصصات المختلفة.

وقدم المهندس إبراهيم زارع شرحاً كاملاً عن المحطة وإمكانيتها، موضحًا أن تكلفة المحطات الثلاثة ٦ مليارات يورو، موضحاً أنها تستخدم ٢٠ مليون متر مكعب غاز يوميا عند العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وقام الوفد بتقديم الشكر لإدارة المحطة على الاستقبال، ودعوتهم للتصويت الانتخابات المزعم إجراؤها الجمعة القادمة ٢٥ فبراير.

وانتقل الوفد بعدها إلى ديوان عام محافظة بني سويف، لمقابلة الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وتبادل الوفد الحديث مع المحافظ حول الانتخابات والجولة التي قام بها الوفد بالمحافظة، وقدموا له الشكر له على حسن استقباله وضيافته.

واختتم الوفد جولته بزيارة نادي المهندسين ببني سويف، وكان في استقبال الوفد المهندس محمد ثروت نقيب المهندسين ببنى سويف ومجموعه من قيادات النقابة بالإضافة إلى الساده المهندسين فى مختلف الُشعب.

وأوضح الوفد مدى توافق المرشحين على خوض الانتخابات على قائمة مهندسون في حب مصر بقيادة المهندس هاني ضاحي، وتم فتح باب النقاش حول البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة، وتوضيح الخدمات النقابية المقدمة من خلال التطبيق الإليكتروني ومدى أهمية التحول الرقمي داخل النقابة.

واختتم اللقاء بشرح بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء التنسيقية تجربة التنسيقية ومدى نجاحها على كل المستويات التشريعية والتنفيذية والإعلامية، كما أوضح أن شباب التنسيقية الذين يخوضون الانتخابات قادرون على إحداث تغيير داخل صفوف العمل النقابة حال فوزهم.

ضم وفد التنسيقية كل من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، والنائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، والمهندس طاهر أبو زيد، والمهندسة هلا عبادة، والمهندس حسن ضوة، والمهندس حسام عطفت، والمهندس حسام الجمل، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

و يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، وذلك ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن ،و المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، و المهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، و المهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.