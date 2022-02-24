الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد من 5 سنوات لـ15 سنة لـ8 متهمين باستعراض القوة بالخانكة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، ومحمود منيب، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لـ4 متهمين، وتغريم كل منهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه، لـ 4 متهمين آخرين، لاستعراضهم القوة ضد عدد من المواطنين بهدف ترويعهم وقتل أحدهم عمدًا مع سبق الإصرار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21635 لسنة 2019 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3677 كلي شمال بنها، أن المتهمين الـ 8 قاموا باستعراض القوة ضد 4 أشخاص، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية "بنادق آلية"، تجاه المجنى عليهم، بهدف ترويعهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجنى عليه "أحمد م س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه سلفًا، وما أن ظفروا به حتى صوبوا تجاهه عدة أعيرة نارية أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
 

محكمة جنايات بنها السجن المشدد قتل الخانكة اطلاق اعيرة نارية

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وائل لطفي

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