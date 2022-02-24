الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اقتراح برلمانى لتخصيص 10% من الوظائف الحكومية لأوائل الخريجين

المهندسة آمال عبدالحميد
المهندسة آمال عبدالحميد

اقترحت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تخصيص 10% من المسابقات الحكومية لأوائل الخريجين من مختلف جامعات مصر.

وقالت النائبة- في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط- إنها واصلت على مدار الأيام الماضية مقابلة العشرات من أبناء مصر من أوائل الخريجين، للاستماع إليهم والوقوف على مطالبهم والذي يأتي في إطار دورها تجاه أبناء بلدها.

وتابعت "عبدالحميد"- في نص المذكرة التوضيحية للمقترح- عكفت خلال الفترة الأخيرة على الاطلاع على الكثير من تجارب الدول التي لها نماذج ناجحة في الاستغلال الأمثل لكوادرها البشرية من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات في سبيل الاستفادة العلمية منهم من ناحية، وتوفير الفرص اللائقة لهم تقديرًا لاجتهادهم.

وأوضحت، أن الفترة المقبلة يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تنظيم أكبر مسابقات تعيينات حكومية جديدة بالجهاز الإدارى للدولة فى منتصف العام الجارى 2022، لأول مرة منذ إيقاف حركة التعيينات فى عام 2016، وهي خطوة تستحق الإشادة والتقدير ونادينا بها مرارًا وتكرارًا لسد العجز في المصالح والهيئات الحكومية من ناحية، فضلًا عن ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة، علاوةً على توفير فرص عمل جديدة لشبابنا.

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة بإحالة موضوع طلبها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، إعمالًا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مجلس النواب محافظة الغربية المهندسة آمال عبدالحميد لجنة الخطة والموازنة المسابقات الحكومية جامعات مصر رئيس الوزراء اوائل الخريجين

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