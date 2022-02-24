السودان ينفى تأييده لاعتراف الرئيس الروسي بجمهوريتي «دونيتسك ولوجانسك»

نفى السودان إدلاء نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بتصريح يعلن خلاله تأييد بلاده اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيادة منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقالت سفارة السودان بموسكو، وفق بيان من المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، إن نائب رئيس مجلس السيادة الذي يزور روسيا حالياً لم يدل بأي تصريح بهذا المحتوى بالتحديد، مضيفًا أن نشر ذلك التصريح بتلك الصورة يعد تشويها متعمدًا وإخراجًا لحديث نائب رئيس مجلس السيادة عن سياقه ومحاولة رخيصة للاصطياد في الماء العكر.

وقال البيان: تحدث نائب رئيس مجلس السيادة بصورة عمومية عن ضرورة اتباع السبل والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة كما أمّن على حق روسيا في حماية مواطنيها بما يكفله القانون والدستور.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، ويرافقه وفد يضم وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات الدكتور أبوبكر عمر البشرى، ووزير الطاقة النفط السيد محمد عبدالله محمود، ووزير المعادن السيد محمد بشير عبدالله أبونمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي.

وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السوداني والوفد المرافق له إلى روسيا لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة، ومن المقرر أن يجري "دقلو" مباحثات مع عدد من المسئولين في الحكومة الروسية.