الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يدعو لعقد قمة لزعماء دول حلف «الناتو» فى أقرب فرصة

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، لعقد قمة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أقرب فرصة، وسط تصاعد التوترات والغزو الروسي على أوكرانيا، مؤكدًا تضامن بلاده مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي، قد طالب روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فورًا، منددًا بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

 وفي قت سابق صباح اليوم، صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير، قائلًا إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمة له،  أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد كل التجاوزات التي تمت من الجانب الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال كلمته، أنه على كل من لديه خبرة قتالية التوجه إلى الجيش الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي على البلاد، جاء ذلك خلال كلمة له حول الأزمة الروسية الأوكرانية.

وناشد "زيلينسكي"، المواطنين  والمدنيين والمتطوعين من العسكريين السابقين، حمل السلاح ومواجهة الغزو بكافة أشكاله، لكي لا تسقط أوكرانيا  في الاحتلال الروسي على حد تعبيره.

 

 

البر الرئيسي الفرنسي فرنسا زعماء قمة الاط

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وائل لطفي

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