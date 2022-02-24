جوزيب بوريل عن غزو أوكرانيا: «أحلك ساعات أوروبا وقضية حياة أو موت»

قال الممثل الخاص للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ما نشاهده من اعتداءات روسية على أوكرانيا، هو من بين أحلك الساعات بالنسبة لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هاجمت قوة نووية كبرى دولة مجاورة وتهدد بالانتقام من أي دولة أخرى قد تنقذها.

وتابع الممثل الخاص للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "هذا ليس فقط أكبر انتهاك للقانون الدولي، وإنما أيضا للمبادئ الأساسية للتعايش. إنه يكلف العديد من الأرواح مع عواقب غير معروفة تواجهنا، مضيفا سيرد الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الممكنة” .

وتابع “ قادة دول الاتحاد الأوروبي سيوافقون ويقدمون التوجيه السياسي لاعتماد حزمة عقوبات هي الأقوى والأقسى التي ننفذها على الإطلاق” .

وأضاف “بصفتي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، سأكون على اتصال بشركائنا في جميع أنحاء العالم للتأكد من أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا خطورة اللحظة ولدعوة روسيا بشكل قوي وموحد إلى التوقف فورًا عن هذا السلوك الذي لا يمكن التسامح معه، وستواجه القيادة الروسية عزلة غير مسبوقة”.

- قضية حياة أو موت

ونوه إلى أن “هذه ليست مسألة تكتلات، هذه ليست منافسة قوة دبلوماسية إنها قضية حياة أو موت. يتعلق الأمر بمستقبل مجتمعنا الدولي، مضيفًا” سنقف متحدين مع شركائنا عبر الأطلسي ومع جميع الدول الأوروبية في الدفاع عن هذا الموقف. نقف متحدين في قول لا للعنف والدمار كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية".

واستطرد" نحن، الاتحاد الأوروبي، نظل أقوى مجموعة من الدول في العالم. ولا ينبغي الاستهانة بهذا. سنقوم على الفور بإعداد حزمة مساعدات عاجلة لأوكرانيا في هذا الوضع التعصيب، وسنعمل أيضًا على دعم عمليات الإجلاء، بما في ذلك موظفينا في المناطق المتضررة من هذا الهجوم الروسي".

وأشار إلى أن" الاتحاد الأوروبي، بذل جنبًا إلى جنب مع الشركاء عبر المحيط الأطلسي والشركاء ذوي التفكير المماثل، جهودًا غير مسبوقة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأمنية التي سببتها روسيا، لكن روسيا لم ترد بالمثل على هذه الجهود. بدلاً من ذلك، اختارت من جانب واحد التصعيد الخطير والمتعمد الذي أدى إلى الحرب "