الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل ابنتها بالخصوص

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل طفلة ابنة المتهمة الأولى لمشاهدتها لهما فى وضع مخل وخوفهما من إفصاح الطفلة عن علاقتهما الآثمة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، ومحمود منيب.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بالعثور على جثة الطفلة "أمل.ح" مخنوقة داخل منزلها بالخصوص.

جرى إخطار المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من والدتها "هدى.ه"، 20 سنة، ربة منزل، وعشيقها "محمود . ع"، عامل، قتلا الطفلة عمدًا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى قاصدين قتلها عمدًا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة.

وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وتبين من التحقيقات أن الطفلة المجني عليها شاهدت المتهمة والمتهم في وضع مخل داخل منزل مهجور بإحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث خشيا إبلاغ الطفلة لوالدها بعلاقتهما الآثمة، فقام المتهم بكتم أنفاس الطفلة بوسادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام والدتها التي لم تتدخل وحاولت إخفاء جريمتها، ولكن رجال المباحث توصلوا لتفاصيل العلاقة الآثمة بين المتهمة والمتهم وتم ضبطهما واعترفا بجريمتهما.

 

 

 

محكمة جنايات بنها قتل طفلة وضع مخل القليوبية الخصوص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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