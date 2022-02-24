دفاع «موكا حجازي»: «الصور بتاعتها متركبة والحسابات ليها أدمن»

استمعت محكمة «أحداث الطفل» إلى مرافعة دفاع «نانسي أيمن» المعروفة بـ«موكا حجازي».

وقال الدفاع إن «الصور المحررة تمّ تركيبها وعدم انطباقها، والمتهمة ليس لها سيطرة على الحسابات التي تمّ نشر مقاطع الفيديو عليها والمسؤولية تقع على الأدمن».

وأضاف أنه «لا يوجد سوابق للمتهمة فيما أسند اليها من اتهامات، وهو ما ينفي ركن الاعتياد، ومع حداثة سنها فهي على غير علم بما دبّر لها من مكيدة».

ودفع مينا ناجي ببطلان أمر الإحالة الصادر بالأوراق لعدم عرض المتهمة على محكمة الموضوع خلال 5 أيام من صدور أمر الإحالة، وانتفاء ركن الاعتياد.