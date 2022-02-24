الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي ورقم الخط الساخن للتأمينات الاجتماعية

هيئة التأمينات الاجتماعية
هيئة التأمينات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا للمواطنين.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والرقم الساخن للهيئة وأبرز الخدمات المقدمة عبر الموقع الجديد.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يستطيع كافة المواطنين الراغبين في إنهاء مسوغات التعيين في القطاعين العام والخاص الحصول على أرقامهم التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني.
  • الضغط على خدمات المؤمن عليهم.
  • كتابة بيانات الراغب في الحصول على الرقم التأميني ( الاسم رباعي، الرقم القومي، اسم الأم،…).
  • وضع علامة صح على أيقونة لست روبوت.
  • الضغط على بدء الخدمة.
  • اختيار خدمة إرسال الطلب وسيظهر بيانات الرقم التأميني.

الرقم الساخن لهيئة التأمينات الاجتماعية

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقما ساخنا يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة أرقام المواطنين التأمينية وذلك من خلال الرقم 16217 حيث يطلب القائمين على الرد بيانات الراغب في إنهاء مسوغات التعيين الخاصة به كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي.

وذلك ضمن الخطة الرقمية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك للتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين وفقا للثورة التكنولوجيا الحديثة التي يشعر بها سكان العالم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهدد حياة الملايين من المواطنين في مختلف دول العالم.

وجاء طرح الموقع الإلكتروني الرسمي لتفادي انتشار عدوى كورونا بين المترددين على الهيئة القومية للتأمينات للحصول على الخدمات التأمينية.

اقرأ أيضا 

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

txt

«التعليم» تعلن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للدبلومات الفنية

txt

الكندوز بـ150 جنيها.. أسعار اللحوم البلدية في الأسواق اليوم

أبرز الخدمات التي يقدمها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية 

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلاله تساؤلات تثير الجدل حاليا حيث يوفر الموقع والتي تتمثل فيما يلي:-

  • الاستعلام عن أرقام المواطنين التأمينية.
  • التأمين على العاملين بالقطاع الخاص.
  • التأمين على العمالة الغير منتظمة.
  • إنهاء خدمة العمالة الغير منتظمة.
رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي رابط الاستعلام عن الرقم التأميني الإستعلام عن الرقم التأميني الرقم التأميني الرقم القومى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

مصدر أمني ينفي أكاذيب «الإرهابية» عن مراكز الإصلاح والتأهيل

القصير: الاستثمار الإماراتي بقطاع الزراعة المصري فاق 7 مليارات دولار

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى