رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي ورقم الخط الساخن للتأمينات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا للمواطنين.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والرقم الساخن للهيئة وأبرز الخدمات المقدمة عبر الموقع الجديد.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يستطيع كافة المواطنين الراغبين في إنهاء مسوغات التعيين في القطاعين العام والخاص الحصول على أرقامهم التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني.

الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

كتابة بيانات الراغب في الحصول على الرقم التأميني ( الاسم رباعي، الرقم القومي، اسم الأم،…).

وضع علامة صح على أيقونة لست روبوت.

الضغط على بدء الخدمة.

اختيار خدمة إرسال الطلب وسيظهر بيانات الرقم التأميني.

الرقم الساخن لهيئة التأمينات الاجتماعية

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقما ساخنا يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة أرقام المواطنين التأمينية وذلك من خلال الرقم 16217 حيث يطلب القائمين على الرد بيانات الراغب في إنهاء مسوغات التعيين الخاصة به كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي.

وذلك ضمن الخطة الرقمية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك للتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين وفقا للثورة التكنولوجيا الحديثة التي يشعر بها سكان العالم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهدد حياة الملايين من المواطنين في مختلف دول العالم.

وجاء طرح الموقع الإلكتروني الرسمي لتفادي انتشار عدوى كورونا بين المترددين على الهيئة القومية للتأمينات للحصول على الخدمات التأمينية.

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

أبرز الخدمات التي يقدمها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلاله تساؤلات تثير الجدل حاليا حيث يوفر الموقع والتي تتمثل فيما يلي:-