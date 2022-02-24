عمليات التجميل تُحرج «كورتني كوكس» وتُعرضها للتنمر

كشفت نجمة مسلسل الأصدقاء كورتني كوكس، مؤخرًا عن تعرضها للتنمر من قبل أصدقائها بعد قيامها بعمليات تجميل للحفاظ على مظهرها الشبابي.

وسعت “كورتيني” للحصول على علاجات لتحافظ على نضارتها، حيث وجدت صعوبة في التخلي عن مظهرها الشبابي الذي ظهرت عليه خلال عرض مسلسل Friends خلال الفترة من 1994 إلى 2004.

ومع ذلك، فإن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تكون سيئة في بعض الأحيان، حيث يمكن أن تتحول عمليات التجميل إلى إدمان يتسبب القيام به بشكل خاطئ في الندم بعد ذلك، إضافة إلى تنمر بعض الأصدقاء.

وتقول كبيرة المعالجين سالي بيكر وفقا لموقع "متر"، إن الذهاب إلى أي نوع من الإجراءات التجميلية يأتي من مكان عدم الرضا الداخلي، والأحاديث الخارجية عن مظهر الشخص.

وتقول جولي ليونارد، خبيرة التنمية البشرية، إن عمليات التجميل اختيار شخصي للغاية فإن استخدام الحقن أو اختيار الجراحة التجميلية، تختلف دوافعه بين شخص وآخر.

وتابعت أنه بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تساعد عمليات التجميل والحشو الصغيرة الشخص على الشعور بمزيد من الثقة والسعادة في جسده.