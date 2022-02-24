الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقط فجأة.. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات القطار في أسيوط

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه تحت عجلات قطار السكة حديد أثناء سيره في محافظة أسيوط.

تلقى شرطة السكة الحديد بلاغ  بمصرع أحد الأشخاص؛ إثر سقوطه من قطار كان يستقله بالقرب من مزلقان قرية بني شقير التابعة لمركز ومدينة منفلوط، جثة هامدة في الحال.

وقال شهود عيان بسكة حديد منفلوط، إن الشاب كان يستقل قطار السكة الحديد في قرية دمنهور ببني شقير وسقط منه فجأة تحت عجلات القطار، جثة هامدة، قبل مزلقان بني شقير.

وعلى الفور حضرت قوة من رجال الشرطة والإسعاف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة منفلوط تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بجمع أشلاء المتوفى والتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

 

 

مصرع شاب عجلات قطار السكة حديد اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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