الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد المركز الدولي للزراعة يزور أنشطة التنمية المستدامة بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام وفد من المركز الدولى للزراعة، اليوم الخميس، بزيارة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، يضم 11 باحثا من  دول إفريقية وآسيوية أمريكا اللاتينية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

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جاء ذلك فى إطار التعاون بين المركز الدولي للزراعة ومركز بحوث الصحراء، لتبادل الخبرات والتجارب الزراعية والتنموية، والتعرف على الأنشطة المختلفة من حصاد لمياه الأمطار وتخزينها، وتنمية الوديان وتحسين تدهور المراعي الطبيعية، وتنميتها وزراعة بعض المحاصيل الزراعية والبستانية بالصحراء الغربية.

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وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على الأنشطة المختلفة من حصاد لمياه الأمطار وتخزينها، وتنمية الوديان وتحسين تدهور المراعي الطبيعية، وتنميتها وزراعة بعض المحاصيل الزراعية والبستانية بالصحراء الغربية في المنطقة الواقعة بين غرب الضبعة  وحتى السلوم غربًا، والمنطقة الواقعة بـ 70 كيلومترًا فى جنوب مطروح.

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وقدم الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية نائبا عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح عرضاً عن أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في المجالات المختلفة التي يقوم بها المركز والتي تهتم في نشاطها الأول على حصاد مياه الأمطار والاستفادة منها وذلك بمقر مركز التدريب بمنطقة القصر بحضور علي عبد الحاكم مدير المركز.

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وسيتفقد الوفد، خلال اليومين، وادي الخروبة، جنوب مرسى مطروح، ووديان شرق مرسي مطروح بمنطقة رأس الحكمة والذى يعتمد على الأمطار في الزراعة، وذلك للتعرف على طرق توفير وتخزين مياه الأمطار بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح. 

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وكان قد قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، في 21 فبراير 2022، إنَّ المركز يقوم بتركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد عناصر المناخ المختلفة في المنطقة الممتدة من غرب مدينة الضبعة حتي السلوم والتي تعمل بالطافة الشمسية النظيفة. 

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التنمية المستدامة المحاصيل الزراعية المركز الدولى المركز الدولي للزراعة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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