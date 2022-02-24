الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الروسية تقصف مدينة فرانكفيست غرب أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قصفت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة فرانكفيست قرب لفيف غربي أوكرانيا، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: "أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".

وفي سياق متصل، تعهد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بمحاسبة" الكرملين على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على “تويتر”، "في هذه الساعات الحالكة، فكرنا مشغول بأوكرانيا والنساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر والخوف على حياتهم".

أوكرانيا العسكري روسي روسية البرلمان

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وائل لطفي

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