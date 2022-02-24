أبرزها احتفالية شيخ الحكائين خيري شلبي ننشر جدول فعاليات مكتبة الميكرفون

يحل الكاتب الروائي يحيي صفوت، في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس، في ضيافة مكتبة الميكرفون بالدقي، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب المخفض والذي تنظمه المكتبة، حيث يلتقي يحيي صفوت بقرائه لتوقيع أحدث إصدراته الروائية: "ما أخفاه الرماد"، و"ثلاثية بر الضيف"، والصادرة جميعها عن دار العين للنشر والتوزيع.

تنطلق رواية "ما أخفاه الرماد"، للكاتب يحيي صفوت، من حادث ترويع طفل صغير بكلب متوحش داخل أحد المعاهد بمدينة مطروح، هذا الحدث الذي سيتوقف عليه مصير بطل الرواية "مراد"، ويتأسس عليه مساره في الحياة حتى نهايتها، حتى ولو حاول أن يفلت من الصفقة التي أبرمها، وبمقتضاها لمع نجمه في سماء الرياضة ودنيا الأعمال والاقتصاد.

من السمات المميزة لروايات الإثارة النفسية أنها تؤكد على الحالات العقلية لشخصياتها: تصوراتهم وأفكارهم وتشوهاتهم وصراعهم العام لفهم الواقع. ركز الكاتب يحيي صفوت في روايته ما أخفاه الرماد، على القصة وتطور الشخصية والاختيار والصراع الأخلاقي الذي وقع "مراد" بين براثنه. ونجح في رسم نفسية بطله "مراد" ومشاعره التي تباينت بين الخوف والقلق والتوتر النفسي وأثر هذا في حياته العملية وفي اختياراته خلال رحلته في الحياة، وما قاده إلي هذه الخيارات خلال حياته.

بني الراوي شخصية "مراد"، متكئا على دراسات فرويد في علم النفس، خاصة عن علاقة الابن بوالدته وكيف يميل إليها، علي النقيض من الأب الذي يرى فيه منافسا له في المكانة لدي الأم، أو ما يسمى بــ "عقدة الأب" Father Complex، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الأفكار لدى الشخص -طفلا أو بالغا- المرتبطة بتجربة الأب وصورته.

ــ احتفالية شيخ الحكائين خيري شلبي

في سياق متصل، تنظم المكتبة في ذات التوقيت، احتفالية بالكاتب الروائي الكبير خيري شلبي، بحضور أفراد عائلته، وأصدقائه من الكتاب والروائيين.

ويعد الكاتب خيري شلبي من أكثر الكتاب الروائيين الذين تناولوا المهمشين والطبقات المنسية المسحوقة في المجتمع المصري، حتي أطلق عليه لقب "مؤرخ طبقة المهمشين".ومما يذكر عن خيري شلبي ولعه بالكتابة في المقابر، فقد كان يحلو لخيري شلبي الكتابة فيها، لا يعني حبه للموت أو الخوف منه؛ ففكرة الموت لم تكن مسيطرة عليه؛ إذ يرى أن كل كائن حي وكل إنسان يترك وراءه أثرًا٬ كما أنه لا بد لكل واحد منا أن يكون لديه أمل في حياة أخرى يعيشها بعد الموت٬ وإلا ستتملكنا حالة من اليأس وتتمكن منا فكرة أن كل منا خلق وله مدة صلاحية معينة، ما أن تنتهي لا تكون لها بداية أو حياة أخرى، لذا كان يعيش حياته ويعمل بجد كأنه سيعيش للأبد٬ ويعمل لآخرته كأنه سيموت غدًا٬ كان مؤمنًا بأنه لن يموت طالما ترك وراءه أعمالًا تخلده.

ــ مناقشة وتوقيع رواية "فيلة سوداء بأحذية بيضاء"

يليها في السادسة مساء، لقاء مع الكاتب الروائية الكبيرة سلوي بكر، وحفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعاتها الروائية "فيلة سوداء بأحذية بيضاء"، وتناقشها حول الرواية وتحاورها الكاتبة نورا ناجي.

يشار إلى أن سلوى بكر كاتبة روائية اتكأت على التاريخ في أكثر من عمل روائي لها٬ وكان آخرها رواية "أدماتيوس الألماسي" والتي صدرت عام 2018 في 232 صفحة، ضمن سلسلة روائع الأدب العربي، التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما سبق وصدر لها روايات: البشموري، سواقي الوقت، وصف البلبل، كوكو سودان كباشي، العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء، نونة الشعنونة، الصفصاف والآس، بالإضافة إلي المجموعات القصصية حكاية بسيطة، مقام عطية، زينات في جنازة الرئيس، إيقاعات متعاكسة وغيرها.