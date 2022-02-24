الليلة .. مروة ناجي بمسرح سيد درويش وفرقة الإنشاد الديني علي الجمهورية

يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وبمشاركة الفنانة مروة ناجي ونجوم الأوبرا، كما تشارك بالحفل عازفة الكلارينت الفنانة هدى حسني.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة لروائع زمن الفن الجميل، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى"بهية" أداء الفرقة الموسيقية، كان عندي غزال، وسمرة يا سمرة أداء الفنان خالد حماد، من الباب للشباك، ومن حبي فيك يا جاري أداء الفنانة هيام محمد، اللي يهواك أهواه،و سواح أداء الفنان محمد الخولى.

وفي الفاصل الثاني من الحفل تقدم عازفة الكلارينت هدى حسني مقطوعة "سيدي وصالك"، ثم يلتقي جمهور الأوبرا وصلة غنائية مع الفنانة مروة ناجي حيث تشدو بمجموعة من أجمل الأغنيات من بينها في يوم وليلة، على رمش عيونها، قال جاني بعد يومين، موعود، قلبي ومفتاحه وتختتم الفاصل الثاني من الحفل برائعة كوكب الشرق "أم كلثوم" حيرت قلبي معاك.

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ــ نجوم فرقة أوبرا القاهرة على مسرح أوبرا دمنهور احتفالا بعيد الحب

في سياق متصل، يستقبل مسرح أوبرا دمنهور في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلا فنيا تحييه فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة عازفة البيانو مايا جفينيريا، و من إخراج هشام الطلي، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب.

يتضمن البرنامج مختارات من الأغانى العالمية التى تصور حكايات الحب الرومانسية وتجسد المشاعر الإنسانية السامية منها، "يطير بي إلى القمر" لـ بارت هوارد، "سأظل أحبك دائما"، تهويدة "الطيور" لاندريا موتيس وجوان تشامورو، كل ما لدي، لايسعني إلا الوقوع في الحب، غرباء في الليل لـ بيرت كيمبفيرت، سيستمر قلبي، ماذا تفعل بقية حياتك فكر بي، وحيداً لـ سيزر اندريا. وغيرها .

الحفل أداء نجوم الفرقة: إيمان مصطفى، إيمان زكريا، عماد عادل، نورستا المرغني، عزت غانم، ليلى ابراهيم، مني رفلة، أسامة على، نسرين رشدي مصطفى محمد، وليد كريم، سلمي الجبالي، إبراهيم ناجي، جيهان فايد، تامر توفيق، انجي محسن، برهان الدين فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، أسامة جمال، أمينة خيرت.

يشار إلي أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضائها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

ــ حفل فرقة الإنشاد الديني علي مسرح الجمهورية

كما تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم، حفل للإنشاد الديني، والذي تحييه فرقة الإنشاد الدينى يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات، وبمشاركة الفنانين: أميرة أحمد، محمد عبد التواب حسام صقر، محمد نشأت، إيهاب ندا، وطه حسين.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها موكب النور لمحمد عبد الوهاب، من نور رحاب الحسين لرضا حمدي، يا غفار للشيخ محمد عبد الله، الله نور على نور لمحمد ثروت، ألفين صلاة لعبد العظيم عبد الحق، كن مع الله لمحمد رشاد، ذكر الهادى لأحمد عبد الهادي، التعطيرة للشيخ سيد موسى، أقول امتى لبليغ حمدي، يا رسول الله أجرنا من التراث صوفي، لاجل النبى لمحمد الكحلاوي، إلهى ما أعظمك لرياض السنباطي، سلام الله يا طه لجمال سلامة، وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوي.