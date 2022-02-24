بروتوكولات تعاون بين شركة مياه الشرب وهندسة المنيا لتبادل الخبرات البحثية

اتفق المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا؛ والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة بجامعة المنيا، على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الشركة وكلية الهندسة بجامعة المنيا، في مجال تدريب الطلاب والخريجين والبحث العلمي والاستشارات العلمية وتبادل الخبرات البحثية والتدريسية، وذلك بحضور وكلاء الكلية.

تناول اللقاء الحديث عن أوجه التعاون بين الجانبين وحرص الشركة علي الاستعانة بكلية الهندسة في الاستشارات الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحي والثقة الكبيرة في كافة الاستشارات والاستشاريين بكلية الهندسة العريقة، وكذلك دعوة "السعيد" علي حضور المؤتمرات التي تنظمها الكلية للاستفادة من خبراته وإثراء المؤتمرات بآرائه ومشاركته الفعالة.

من جانبه، أكد المهندس رجب السعيد، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن .

وأشار رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إلى تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" لمحطة مياه دير جبل الطير ترشيح بطئ والتي تنتج 60 ل/ث التابعة لفرع سما لوط شمال المحافظة، ومحطة رفع صرف صحي دماريس والشبكة التابعة لها 5000 متر مكعب / يوم التابعة لفرع المنيا، وذلك بعد اجتيازهما التفتيش على جميع أقسام المحطتين للتأكد من استيفائهما جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية بمعرفة لجنة تفتيش TSM من الشركة القابضة.