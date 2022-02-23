«الرعاية الصحية»: 6 نصائح يمكن اتباعها للتغلب على القلق والتوتر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أن هناك 6 نصائح يمكن للمواطنين اتباعها للتغلب على القلق والتوتر.

قالت هيئة الرعاية الصحية إن هذه النصائح تتمثل في الإقلال من تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة وترتيب الأولويات لمعرفة الاحتياجات، وممارسة الرياضة كالمشي، وقضاء وقت مع الأصدقاء و الحديث مع صديق مقرب و تنظيم الوقت، لافتة إلى أن الإقلال من التوتر يحسن من المناعة لمقاومة الأمراض وخاصة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 1846 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 403967 حتى اليوم.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1989 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوّراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 473449 من ضمنهم 403967 حالة تم شفاؤها، و 23857 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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