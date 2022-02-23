الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«نيل أسوان» يُزين حفل افتتاح المهرجان الدولى لسينما المرأة (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث

احتفل صناع مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السادسة، بالضيوف والمكرمين بطريقة مختلفة من خلال تكريمهم على مسرح أعدته إدارة المهرجان على ضفاف النيل بأسوان. 

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وكرم المهرجان الفنانة سوسن بدر، والمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وعدد آخر من السينمائيين الأجانب، وسط إقبال جماهيري كبير. 

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وانطلقت فعاليات المهرجان بحضور عددٍ من الفنانين من بينهم "بسمه، شيري عادل، سلوى محمد علي، سلوى خطاب، كاتيا الكعدي وزوجها، دينا، ريم البارودي، باسم سمرة، حمزة العلي، احمد فتحي، احمد حاتم، مجدي كامل، مها احمد، طارق عبد العزيز، رشا بن معاوية، سارة مسفر، نور الأمير، نورة المولد رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي فراس سعيد ابراهيم عيسي، أحمد مجدي، سوسن بدر، إنعام محمد علي، وغيرهم”.

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 و أعلنت ادارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن المهرجان يحمل طابعًا شعبيًا يلمس نبض الشارع والجمهور المصري ممثلا في جمهور وشعب أسوان الأحب والأقرب لوجدان المهرجان وإدارته التي صنعت المهرجان من أجلهم.. وأن المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدر عن وعي بالحس الشعبي وقيم وتقاليد شعب أسوان خصوصا والشعب المصري عامة.. وأنه في هذا السياق لن يسمح بأي تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة.. وأننا ننطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الأولى. 

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ويقام على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة "سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي"، بمشاركة 20 فنانا من عدة دول ومنها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر.

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 ويهدف “السمبوزيوم” لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة ما بين الفن التشكيلي والسينما من خلال المزج ما بين اللون والصورة، بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان، وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.

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أحمد فتحى احمد مجدي نور شيري عادل سلوى خطاب جماهير الساحر الفنانة سوسن بدر علي أحمد إنعام محمد علي مهرجان اسوان أحمد حاتم سلوي محمد علي لمخرجة الكبيرة انعام محمد علي مهرجان أسوان الدولي فعاليات الدورة السادسة افتتاح مهرجان اسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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