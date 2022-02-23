الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتقديم الدعم والمساعدة لـ«كفيف صاحب عربة فشار» بالجمالية

ايمن مختار
ايمن مختار

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم أوجه الدعم والمساعدة كافة لأحد المواطنين وأسرته "كفيف-صاحب عربة فشار" بمدينة الجمالية نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة، عقب تداول حالته على قناة dmc التليفزيونية. 
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم على الفور التحرك من قبل فريق مديرية التضامن وتم بحث الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن م.م.ع وأسرته بمدينة الجمالية.
وتبين أن الأسرة مكونة من ٥ أفراد الزوجة وثلاثة أبناء  طفل واثنين من الأبناء في المرحلة الابتدائية والمواطن يصرف مساعدة كرامة ولديه كارت الخدمات المتكاملة والأسرة تحصل على دعم تمويني وجار تسليم الزوجه كارت تكافل.
وأضاف وكيل الوزارة أن محافظ الدقهلية قرر صرف مساعدة عاجلة 1000 جنيه وكذا صرف مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعي اعتبارا من أول مارس 2022.
ولفت إلى أنه تم إدراج الأسرة ضمن المستفدين من المساعدات الشهرية لجمعيتي الفجر الجديد بالمنزله وجمعية عايش الخيرية بمدينة الكردي كما تم إعفاء أبنائه من المصروفات الدراسية المقررة وتم تكليف الوحدة الاجتماعية بمتابعة حالة الأسرة وتقديم كافة الخدمات التى تتطلبها.
وفي هذا الاطار أكد محافظ الدقهلية تقديم أوجه الدعم والرعاية لجميع الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، قائلا إن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية التضامن الاجتماعي مديرية

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