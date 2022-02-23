حجز عاطل عثر بحوزته على 600 جرام من مخدر الأستروكس بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حجز متهم 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لحيازته كمية من مخدر الأستروكس وزنت ٦٠٠ جرام، قبل ترويجها على زبائنه بمدينة بدر.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم محسن .م عاطل، ٣٤ سنة، عثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس وزنت ٦٠٠ جرام بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منه، وأقر بحيازته للمضبوطات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، وهاتف محمول بمدينة بدر.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة للتحقيق.