«تحمل المسئولية».. كيفية الاستعداد لإنجاب طفل

يجب التفكير في قرار إنجاب طفل بشكل مدروس وواقعي، فالاستعداد لتحمل مسؤلية طفل من الأمور المرهقة والتي تحتاج إلى تفكير كبير من قبل الأم والأب.

إذا كنت تفكر في إنجاب طفل، عليك التفكير جيدًا ففي السطور التالية أوضح خبراء العلاقات والتربية بموقع "mindbodygreen" الخاص بالطب النفسي، كيفية الاستعداد لإنجاب طفل.

علامات عدم استعدادك لإنجاب طفل:

هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل الإنجاب من رعاية الأطفال إلى العوامل المالية إلى صحتك، فمن المهم التأكد من أنك أنت وشريكك قادرين على تحمل المسؤلية معًا، سواء كانت مالية أو تربوية.

قدم خبراء التربية، قائمة مختصرة بالأسئلة التي يمكنك مناقشتها أنت وزوجك إذا كنت تفكر في إنجاب طفل معًا، فإذا اتفق كلاكما على الأسئلة ، فهذه علامة جيدة وتشمل، الصحة الجيدة، الاستعداد على تحمل التكاليف المالية، كيفية الرعاية، طريقة التربية والدراسة، القيم التي تريد أن تغرسها في أطفالك.

علامات تدل على استعداد لانجاب طفل:

هناك العديد من العلامات التي تخبرك بأنكم قادرين على إنجاب طفل، وذلك وفقًا لنتائج الكثير من الدراسات النفسبة التي لخصها الخبراء في النقاط التالية.

أنت تفهم وتقبل المسؤولية:

يتحمل الأباء قدرًا كبيرًا من المسؤولية، لذا أولاً وقبل كل شيء، هناك علامة واحدة على استعدادك وهي أنك تفهم وتقر وتقبل كل ما يأتي مع كونك أحد الوالدين، حيث يتطلب الكثير من المرونة بقدر الوقت، المال وحياتك الشخصية، فهل أنت مستعد لتقديم تنازلات وتعديلات على نمط حياتك الحالي لتتوافق مع مسؤوليات تربية الطفل؟

تتمتعان بصحة جيدة:

أوضح الخبراء، ان الباء والامهات سيكونان مقصرين إذا لم يضعوا الصحة ضمن علامات الاستعداد لإنجاب طفل، حيث انها المقياس الأول في إنشاء طفل نافع وجيد للمجتمع.

أكد الأطباء، أن الحمل يؤثر بشكل كبير على الجسم عقليًا وجسديًا، فهناك طرق يمكنك من خلالها دعم الخصوبة، فإذا كان عمرك 40 عامًا ولم تكن واثقًا من صحتك، فتحدث إلى أخصائي أمراض النساء والتوليد أو أخصائي الخصوبة حول الخيارات العديدة المتاحة.

علاقتكم سوية:

الأب والأم دائمًا ما يكونوا القدوة للطفل، فإذا كانت العلاقة بينكم غير سوية ومبنيه على المناقشات الحادة والإهانات فمن الافضل عدم التفكير في إنجاب الأطفال.