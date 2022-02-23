جولة لنائب محافظ القاهرة لمتابعة تطوير ميدان السيدة زينب

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استكمال أعمال التطوير خلال جولتها التفقدية اليومية لموقع تطوير ميدان السيدة زينب للوقوف على آخر المستجدات ومراجعة وتقييم جودة الأعمال، موجهة بضرورة السير بخطى سريعة لانتهاء أعمال التطوير بالكفاءة المطلوبة والتي تتناسب مع جلال ومكانة المنطقة التاريخية حيث تغيرت ملامح الميدان في الايام الماضية عن ما كان عليه .

وقالت نائب المحافظ إن أعمال التطوير بحي تطوير ميدان السيدة زينب تكمن أهميتها لما لها من مكانة وتاريخ عظيم وتأثير في نفوس جميع المصريين هي وجميع آل البيت إلى جانب استعادة دور القاهرة لتكون مركزا للإشعاع الحضاري والتاريخي ومقصدا سياحيا من الدرجة الأولى من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدني.

وخلال جولتها، وجهت باستكمال أعمال الدهانات لواجهات العقارات بشارع بورسعيد والانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة دورات المياه والتي سيتم توفيرها ليكون الميدان موقعا ملئ بجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن.

كما استمعت لعدد من المقترحات والآراء لعدد من أهالي المنطقة وبدورها وعدت بدراستها لتحسين جميع الخدمات والتي يتطلع إليها المواطنين.