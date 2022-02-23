إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة، ممثلة في مديرية الزراعة وحماية الأراضي مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.



وفي ذلك الإطار قامت اليوم محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية شملت مناطق أبو حمد والحرانية بشبرامنت وزاوية أبو مسلم، بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وجارِ استكمال مواجهه كافة التعديات.

وأكدت إدارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم عمل خطة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة، كما أن هناك توجيهات بإزالة التعديات على الترع والمصارف الخاصة بالري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري باعتبار أن الأراضي الزراعية أمن قومي ولابد من تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي.

وقد تراجعت التعديات بنسبة 75% وزادت الإزالات بنسبة 90% أن وزارة الزراعة رفعت درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على الأراضي الزراعية بتشكيل اللجان ومنع الإجازات والعمل بنظام الـ«شيفتات» الصباحية والمسائية، بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والتواجد والمرور على الزراعات لاكتشاف حالات التعدِ وإزالتها في مهدها وإحالتها للنيابة العسكرية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المساعدين على الأراضي الزراعية، كما أكدت أن وزارة الزراعة لها دور توعوي في الحفاظ على الأراضي الزراعية وقيمتها باعتبار أن الأراضي الزراعية ثروة قومية، ولابد من الحفاظ على الأراضي الزراعية وأنه يجب الحفاظ عليها من أجل المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن الفلاح أصبح لدية وعي وأن التعديات انخفض إلى أقل معدلاتها وقد انخفضت التعديات بنسبة 75% بينما وصلت الإزالات إلى أكثر من 90%، وقد أصبح لدى الجميع وعي بأثر التعديات على الأراضي الزراعية.