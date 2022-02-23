الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار رحلات العمرة لعام 2022 واشتراطات المعتمرين

رحلات العمرة
رحلات العمرة

تستعد نحو 1381 شركة سياحة لتنظيم رحلات العمرة للمواطنين المقرر انطلاقها مطلع شهر مارس المقبل، وتقوم شركات السياحة المنظمة لموسم العمرة المقبل بإنهاء إجراءاتها بوزارة السياحة والآثار ومراجعة الملفات الخاصة بها بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة  استعدادًا لتنظيم أولى رحلات العمرة .

أسعار رحلات العمرة لعام 2022

وتشهد أسعار العمرة هذا العام ارتفاعًا مقارنًة بالأعوام الماضية ، ويرجع ذلك إلى المستجدات التي طرأت على الرحلات، بسبب تداعيات فيروس كورونا فقد الزمت المملكة العربية السعودية أن يقضى المعتمر فور وصوله إلى الأراضى المقدسة نحو 5 أيام كحجر مؤسسي -حجر صحي - بأحد الفنادق المخصصة بالمملكة العربية السعودية لهذا الغرض بالاضافة الى قيام المعتمر قبل سفرة الى المملكة العربية السعودية بإجراء تحليل لفيروس كورونا -pcr- وقبل عودته إلى مصر .

أسعار برامج العمرة 2022

وتبدأ أسعار برامج العمرة لهذا العام بالنسبة للبرامج الاقتصادية للعمرة ستتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف جنيه والأربع نجوم ما بين 40 إلى 45 ألف جنيه، وستشهد أسعار الخمس نجوم زيادة فى الأسعار نظرًا إلى الخدمات التي يتطلبها المعتمر من فنادق قريبة من الحرم، فى حين أن  أسعار برامج العمرة طبقا لاخر موسم للعمرة نظمته مصر فى 2019 وصلت حينها سعر البرنامج الاقتصادى لرحلات العمرة ما بين 13 الى 18 ألف أما البرامج الفاخرة الأربعة والخمسة نجوم فبدأت من 20 ألف جنيه الأمر الذى يكشف التفاوت الكبير في أسعار برامج العمرة للعام الجاري.

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اشتراطات وزارة السياحة والاثار لاداء العمرة 2022

 اشترطت ضوابط وزارة السياحة والآثار  على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR  قبل سفره إلى الأراضي المقدسة بـ 72  ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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