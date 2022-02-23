استمرار حبس المتهمين بسرقة السيارات بمنطقة الأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الأربعاء، حبس 3 لصوص لمدة 15 يوما لقيامهم بتشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هما "ر .ع"، مسجل سرقة «ح ع، و .ن» والإثنين عاطلان واعترفا أمام جهات التحقيق بأنهم كونوا فيما بينهم عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة السيارات بغرض تفكيكها وبيعها، بهدف التربح والكسب غير المشروع.

وكانت قد وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة الأميرية تفيد بسرقة سياراتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الزجاج بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.