رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى اتصالات وآخر موعد لسداد فبراير 2022

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى اتصالات وآخر موعد للسداد فبراير 2022 من المصرية للاتصالات، حيث ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين المشتركين في خدمات التليفونات الأرضية، عن مواعيد و خطوات الاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك المكالمات الهاتفية، ودفع قيمة فواتير التليفون الارضي فى المهلة المحددة تجنبا لفرض غرامات مالية للتأخر في السداد، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى اتصالات فبراير 2022

في السياق ذاته، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بعد زيادة معدلات الاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خطوات الاستعلام لدفع قيمة فواتير التليفون الارضي، وذلك في المواعيد المقررة منعًا لدفع غرامات مالية لعدم السداد بالمواعيد المقررة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات، كذلك أتاحت شركة we، خطوات الاستعلام ومواعيد تسديد فواتير التليفونات الأرضية، في المهلة المحددة لدفع الفواتير بمواعيد ربع سنوية خلال أشهر “يناير ومارس ويونيو وسبتمبر”، مع فرض غرامات مالية على المتخلفين عن السداد.

مواعيد دفع فواتير التليفونات الأرضية

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إتاحة الدفع للفواتير لمدة شهر بعد إنتهاء المهلة المحددة في 15 فبراير، مع فرض رسوم تأخير يتم بعدها تحويل خط التليفون الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط، ويعقبها قطع الحرارة.

رابط و خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضى فبراير 2022

في النهاية، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، خطوات الاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك المكالمات الهاتفية، ودفع قيمة الفواتير دون غرامات مالية، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للمصرية للاتصالات، تبعا للخطوات الآتية:

الدخول عبر الموقع الالكترونى الرسمى للشركة المصرية للاتصالات (من هنا). كتابة بيانات خط التليفون الأرضي. كتابة رقم التليفون الارضي وكود المحافظة التابع لها. الضغط على زر الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي. ظهور القيمة المالية المستحقة لفاتورة التليفون الأرضى، وقيمة المكالمات الزائدة.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير 2022