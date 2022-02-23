الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحى النزهة

اغلاق مركزين سنتر
اغلاق مركزين سنتر تعليمي بالنزهة

شنت الأجهزة التنفيذية لحي النزهة، حملة لمراجعة تراخيص المحال ومراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

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وتمكنت الحملة من إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، لإدارتهما دون ترخيص، أحدهما كائن في شارع الانشراح، والآخر بشارع الدكتور سمير شطة، في نطاق حي النزهة.

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وأوضحت رئاسة المنطقة الشرقية في بيانها، أن المركزين وردت بشأنهما شكوى، حيث وجه المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في استجابة سريعة، الأجهزة التنفيذية لحي النزهة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركزين من إغلاق وتشميع، في استجابة فورية بشأن الشكوى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالاستجابة الفورية لبلاغات وشكاوى المواطنين، مع ضبط جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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اغلق سناتر تعليمية حملات محافظة القاهرة ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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