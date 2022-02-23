الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى يختتم جلسته الثالثة بمناقشة مقترح إنشاء منظمة الصحة العربية

الجلسة العامة للبرلمان
الجلسة العامة للبرلمان العربي

اختتم البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة  عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والتي أقيمت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وخلال الجلسة منح على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين وسام التميز العربي والذي يمنح لأصحاب المعالي رؤساء الوزارات  ورؤساء البرلمانات الذين قدموا إسهامات جليلة في إثراء العمل الوطني والعربي ويأتي تكريمه تقديرًا لجهوده الكبيرة في العمل البرلماني ولمسيرته المشهود لها بالإنجازات، وكذلك تم تكريم صاحب المعالي الشيخ عبدالله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ومنحه وسام "رواد التنمية العربية" كأول شخصية عربية تحصل على هذا الوسام تقديرًا لإسهاماته الوطنية السعودية والعربية في خدمة العمل الخيري والإنساني.

كما شهدت الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، مناقشة مستجدات الأوضاع العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية والحقوقية وغيرها من شواغل المواطنين في العالم العربي، خاصة أنها أول جلسة تعقد عقب انتهاء أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي شهد أكبر مشاركة لرؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية.

وأصدرت الجلسة العامة مجموعة من القرارات حول تطورات القضية الفلسطينية ومستجداتها، إضافة إلى مناقشة الأزمات السياسية والمشكلات التي تعاني منها الدول العربية، ومنها الأزمات في اليمن وليبيا والسودان، وفلسطين التي تمثل القضية المركزية للعرب، فضلًا عن الأزمات في الصومال وغيرها من المشكلات التي يعاني منها عالمنا العربي، والتي تمثل تحديات غاية في الأهمية مثل قضية الأمن المائي وأزمة سد النهضة الإثيوبية، إضافة إلى التطرق لمستجدات الأوضاع في العراق، وانتهاكات الحوثيين المستمرة وتعمدهم إيذاء المدنيين في كل من اليمن ومحاولاتهم المستمرة للاعتداء على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تناولت الجلسة الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الرابع للبرلمان ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن". 

كما ناقشت مقترح إنشاء منظمة الصحة العربية وأهميته في ظل الظروف التي يواجهها العالم العربي في ظل جائحة كورونا.

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