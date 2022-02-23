الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب أكاديمية غير مرخصة للنصب على راغبى الحصول على شهادات بالجيزة

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أكاديمية "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات ودورات تدريب فى مجالات مختلفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص" ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة ، وإصداره شهادات فى تلك المجالات زاعما بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عثرا على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية – عدد من إيصالات إستلام النقدية – مستندات شخصية خاصة بضحاياه).
بفحص التعاملات المالية الخاصة بالمذكور تبين أنه يتلقى قيمة الحصول على الدورات المشار إليها بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون.. كما تبين أن حجم تعاملاته بلغت 700 ألف دولار أمريكى. 
بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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