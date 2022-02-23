الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أمطار متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس 24-2-2022

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بسبب عدم استقرار الطقس.. 5 نصائح لقضاء سهرة شتوية بالمنزل

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 17 11
وادى النطرون 18 11
طنطا 19 12
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 12
بلطيم 18 13
مطروح 16 11
السلوم 16 10
سيوة 18 10
بورسعيد 19 13
دمياط 20 12
الزقازيق 20 11
المنصورة 20 10
الاسماعيلية 20 11
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 21 12
نخل 18 05
نويبع 22 17
طابا 17 16
كاترين 16 07
الطور 19 13
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 26 13
الفيوم 20 09
بنى سويف 20 08
المنيا 20 08
أسيوط 21 09
سوهاج 22 08
قنا 22 09
الأقصر 23 10
أسوان 24 13
ادفو 23 12
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 25 06
شلاتين 23 12
ابو رماد 22 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 23 14
 

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