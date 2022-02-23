السر وراء حذف عمرو دياب أغانيه على «يوتيوب»

لم يكن مجرد مطرب أو مغنى أو نجم، كان ومازال حالة يصعب تكرارها، توليفة خاصة نستمتع بها ولا نعرف سرها، أُصيب عشاقه أمس بحالة من الصدمة خاصًة بعد دخولهم على القناة التي تحمل اسم مطربهم المفضل عمرو دياب، المُلّقب بـ"الهضبة"، ليفاجأوا بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

لم يتوقف الأمر على حذف الأغاني من قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فقط، بل شمل أيضًا تطبيقات الموسيقي مثل سبوتيفاي وموقع يوتيوب ميوزيك، وأي تيونز، دون الكشف عن السبب وراء اختفاء ألبوماته الأخيرة، فتصدر هاشتاج عمرو دياب تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ورجح البعض أن هذه الخطوة قد تكون ناتجة من جانب الهضبة الفنان عمرو دياب، لتتعلق بمشروع جديد خاص بالحقوق الرقمية لأغانيهِ، ليؤكد الشاعر خالد تاج الدين، أن قناة يوتيوب الخاصة بالهضبة عمرو دياب في طريقها لاستعادة كامل أغانيه وكليباته.

وعلّق الشاعر خالد تاج الدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط والكليبات كلها راجعة تاني.. مشكلة بسيطة وبتتحل حاليًا"، بالإضافة إلى تحضير الهضبة لإطلاق منصة خاصة به خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون مفاجأة جديدة لجمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ألبومات عمرو دياب القديمة

ولم يتم حذف ألبومات عمرو دياب القديمة التي تعاون فيها مع شركات "مزيكا"، و"عالم الفن" و"صوت الدلتا"، وموجودة على القنوات الرسمية لهذه الشركات، أما قناة عمرو دياب الرسمية على يوتيوب، والتي يتابعها 5 مليون شخص، فتضم حاليًا أغاني وفيديوهات من حفلاته الغنائية فقط.

اختفاء ألبومات عمرو دياب الجديدة من يوتيوب

أما الألبومات التي اختفت هي التي أنتجها عمرو دياب من خلال شركته "ناي" ، وهي "أحلى وأحلى 2016"، "معدي الناس 2017"، "كل حياتي 2018"، "أنا غير 2019"، "سهران 2020"، "يا أنا يا لأ 2020".

ويستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى فى الرياض غدا الخميس، بمسرح أبو بكر سالم، ونشر عمرو دياب صورة من بوستر الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى Twitter وعلق قائلًا: "جاهزين".