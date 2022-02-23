«أهمية ممارسة الرياضة على الفرد والمجتمع».. ندوة توعوية بالغربية

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "أهمية ممارسة الرياضة على الفرد والمجتمع" و"بناء الشخصية"، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي والتنويري الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأُقيمت الندوة بمركز شباب محلة مرحوم، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، وحاضر في اللقاء يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وشارك في اللقاء الدكتور محمد سعفان، مدير عام الشباب بالغربية.

وفي بداية اللقاء، تحدث وكيل الوزارة عن التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ثم أوضح الزيادة السكانية ومخاطرها على الفرد والمجتمع واستفاض بالحديث عن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار يحكمه السوق العالمي، ثم استعرض أن ممارسة الرياضة صحة بدنية وصحة نفسية وصحة شخصية، مشيرًا إلى أن الرياضة تقي الجسم من الكثير من الأمراض، كما أوضح ممارسة الرياضة تجعل عضلة القلب تعمل بكفاءة وقت أطول وفي نهاية اللقاء أكد على أن الرياضة تعمل روابط اجتماعية قوية وسليمة وأوصى في نهاية اللقاء على أن الرياضة تزيد من الثقة في النفس وتهذيب النفس وتساعد على التغلب على العادات السيئة.

كما نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان أهمية وسائل تنظيم الأسرة في الحد من الزيادة السكانية، بالوحدة الصحية بمحلة منوف.

وحاضر في اللقاء الدكتورة هدير حسانين، مسؤولة الإعلام الصحي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، حيث تناولت الندوة حول عدة نقاط من أهمها المقصود بتنظيم الأسرة وهو المباعدة في الحمل بين الطفل والآخر وليس تحديد النسل.