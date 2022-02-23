المخرج حسني صالح يكشف عن مفاجأة للجمهور بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل «الحلم»

انتهى أمس الثلاثاء، مسلسل "الحلم" بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، ولكن بوجود العديد من النهايات المفتوحة، وهو ما جعل المشاهد يتساءل عن وجود جزء آخر أم لا، وأعرب المخرج حسني صالح، عن سعادته لنجاح المسلسل وتصدره محركات البحث الإلكتروني "جوجل"، وتفاعل الناس معه عبر مختلف السوشيال ميديا.

"الحلم" مسلسل هدفه الأساسي هو تسليط الضوء على عددٍ من الأماكن السياحية المختلفة في مصر، بجانب التركيز على أحياء قديمة، والتصوير داخل حي الأسمرات، ليكون "الحلم" هو أول مسلسل يسلط الضوء عليه، ويوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بتوفير أماكن آدمية للمواطنين، وجهود الدولة تجاه سكان العشوائيات.

وتابع صالح في تصرحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "مبسوط برد فعل الناس، وأكيد هيكون في أجزاء ثانية كتيرة جاية، ولكن لم توجد حتى الآن خطة واضحة لهذا، والمسلسل جميل وأظهر حلاوة مصر وجمالها وجمال الأماكن فيها".

مسلسل الحلم

وقرر صناع مسلسل "الحلم" عرض الحلقة الأخيرة من العمل على جزأين، حيث تم عرض الحزء الأول من الحلقة أول أمس الاثنين على قناة الحياة، وتم عرض الجزء الثانى من الحلقة فى التاسعة مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدم تم كتابة "الأخيرة – الجزء الأول" خلال تتر الحلقة.

"الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه سكان العشوائيات ، فيقدم رؤية لسكان منطقة الأسمرات الذين تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ومستعرضا حكايات مختلفة عن الأسر.