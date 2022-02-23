الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الآثار» تعلن عن قطع شهر فبراير بالمتاحف

قطع أثرية
قطع أثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطع شهر فبراير بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض صندوقا من العصر العثماني للعبة الطاولة والشطرنج، مطعم بالعاج والعظام.

المتحف القبطي:
يعرض شاهد قبر من القرن 3-5 الميلادي، من الحجر الجيري، نُقش عليه صليب على هيئة العنخ مزينة أطرافه بسعف النخيل، بينما زخرفت دائرة العنخ بإطار من اللآلئ، نُحت فوقها نسر في وضع الاستعداد للطيران باسطا جناحيه لأعلى.

متحف قصر المنيل:
يعرض محبرة ومقلمة من الفضة، زُينت المقلمة بزخارف نباتية مفرغة تنتهي من أعلى ومن أسفل بقباب صغيرة متصلة بسلاسل معدنية، ويحلي المقلمة من أعلى قبتان صغيرتان يعلو كل منهما فص من الفيروز.

أما المحبرة فهي متصلة بالمقلمة كروية الشكل مزينة بزخارف نباتية لأوراق الشجر، ولها غطاء يحليه فرعين نباتيين بينهما فص من الفيروز.

متحف المركبات الملكية بالقاهرة:

يعرض نموذج لعربة كوبيه مهداة من إحدى الدول الأوروبية مصنوعة من الأبنوس على قاعدة رخام، يقودها سائق ويجلس في الخلف الجروم، ويجرها جوادان.  

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:

يعرض نيشانان زراعة من الطبقة الأولى على شكل نجمة من الذهب خماسية الأطراف محلاه بالمينا.

يتوسط النجمة صرة من الذهب محلاه بالمينا البيضاء والحمراء والزيتي بداخلها كلمة زراعة بالبارز من الذهب، ومثبت بكل نيشان من الخلف حلية على شكل تاج من الذهب محلى بالمينا، ويوجد في الخلف كوشة من الذهب للتعليق.

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2:

يعرض فاتحة خطابات كبيرة من الفضة المطلية مزينة بزخارف نباتية بفصوص رفيعة من الماس وحرف الفاء نسبة إلى الملك فاروق.

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