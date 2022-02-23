إحالة 4 عاطلين لاتهامهم بترويج المخدرات في السلام لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 عاطلين لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم السلام إلى محكمة الجنايات.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي عن إيجابية العينة المضبوطات بحوزة المتهمين، وأنها تنتمي لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتلقى قسم شرطة السلام، معلومات مفادها قيام 4 أشخاص بالإتجار في الأقراص والمواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات واستخدام التقنية الحديثة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين: (م.ا) عاطل، (س.ط) مسجل خطر، (ا.ج) عاطل، (ج.س) عاطل، حال تواجدهم بالمنطقة سكن المتهم الثالث، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والحشيش المخدر ومبلغ مالي و٤ هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.