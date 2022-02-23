الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع شخص إثر حادث دراجة نارية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة بالبحيرة التحقيق في واقعة مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية، اليوم الأربعاء، بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي بعد كتابة التقرير الطبي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا، وبالانتقال بالفحص، تبيَّن انقلاب موتوسيكل بطريق كومبو بمركز أبو المطامير، ما أسفر عن مصرع "محمود. ب. ف"، 22 عامًا، وإصابة "محمود. ر. م"، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

ونُقِلَ المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

محافظة البحيرة شرطة النجدة مصرع شخص أبو المطامير الإستعلام عن الحالة الصحية

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وائل لطفي

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