الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الديمقراطي الكردستاني يكشف تفاصيل اجتماع مرتقب مع قيادات التيار الصدري

العراق
العراق

يعتزم قيادات التيار الصدري والمكون السني، اجتماعًا مقررًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبدوره، كشف القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماع المقرر عقده بين حزبه وقيادات التيار الصدري والمكون السني.

وقال كريم، وفق وكالة بغداد اليوم إن الاجتماع المقرر عقده بيننا وبين قيادات التيار الصدري والمكون السني سيكون بعد معرفة قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، حيث سنعلن حينها موقفنا بشأن الشخصية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية إذا قبلت الطعن فسيكون مرشحنا ريبر أحمد خارج إطار المنافسة حينها سنذهب إلى مرشح تسوية مع الاتحاد الوطني”.

وأوضح كريم أن “الرئيس الحالي برهم صالح ليس بضمن الأسماء التي قد نذهب إليها”، مبيناً أنه “في حال ردت المحكمة الاتحادية الطعن فسيبقى مرشحنا ريبر أحمد ونمضي لتمريره ورغم ان مقاعدنا في التحالف الثلاثي 174 مقعد”.

وأردف: “إننا نسعى لفتح حوار مع الإطار التنسيقي ومع الاتحاد الوطني الكردستاني لإعطاء مناصب وتسوية سياسية لغرض تمرير مرشحنا للمنصب”.

وفي السياق ذاته، كان قد استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس الكتلة الصدرية ونائبه.

وقال اعلام التيار الصدري في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر استقبل، اليوم الأربعاء، في منزله بالحنانة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ونائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي”.

العراق الصدر المكون السني إقليم كردستان بالعراق الحكومة

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