الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنجولا تسترد أصولا منهوبة تزيد قيمتها على 11 مليار دولار أمريكي

أنجولا
أنجولا

أكد وزير العدل في أنجولا فرانسيسكو كيروش، أن بلاده استعادت أصولا تزيد قيمتها على 11 مليار دولار، نُهبت من خزائن الدولة وهُرّبت في دول حول العالم.

وقال كيروش -في تصريحات، نقلتها صحف محلية، اليوم الأربعاء- إن السلطات المحلية بدأت نظر 715 دعوى جنائية بتهم الفساد والاحتيال والاختلاس وجرائم مالية أخرى، مشيراً إلى أن الرئيس جواو لورينكو أطلق، بعد توليه منصبه في عام 2017، حملة وطنية لاسترداد الأصول التي اشتبه في اختلاسها في عهد إدارة سلفه، خوسيه إدواردو دوس سانتوس.

يُشار إلى أن خوسيه فيلومينو دوس سانتوس أصبح في 2020 أول فرد من العائلة الحاكمة السابقة يُحاكم بتهم فساد؛ حيث وُجهت إليه تهمة سرقة 500 مليون دولار أمريكي من صندوق الثروة السيادية وتحويلها إلى حساب مصرفي في سويسرا.

وبعد فترة وجيزة، تم التحقيق مع ابنته إيزابيل دوس سانتوس بسبب قائمة طويلة من الجرائم والتهم، بما في ذلك سوء الإدارة والاختلاس وغسيل الأموال خلال فترة عملها في شركة النفط العملاقة سونانجول التي تديرها الدولة.

لواندا أنجولا

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وائل لطفي

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