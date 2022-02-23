الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

وكالة الفضاء تشارك بورشة عمل المهام التناظرية لإعداد الرواد

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

شاركت وكالة الفضاء المصرية في فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمهام التناظرية في إعداد رواد الفضاء على مستوى العالم بمشاركة ممثلي منتدى الفضاء النمساوي ،وذلك بمقر جامعة هارتفوردشير ببريطانيا.

وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة في تصريح له اليوم إن الوكالة ستستقبل غدا ممثلي منتدى الفضاء النمساوي ، لبحث استضافة أحد المهام العلمية التناظرية لاستكشاف الفضاء في مصر اخر العام المقبل 2023، وذلك بناء على الدعوة التي قام بتوجيهها المنتدى لمصر من خلال السفارة المصرية بالنمسا ووزارة الخارجية المصرية .

وأوضح أن هذه الدعوة جاءت بسبب ملائمة بيئة الأراضي المصرية والمشابهة لحد كبير لبيئة كوكب المريخ وبيئة سطح القمر، مشيرا الى أنه جاري حاليا الإعداد على قدم وساق لاستضافة البعثة بمقر الوكالة بالتنسيق مع العديد من الجهات المصرية لمناقشة هذا الحدث الخاص بالمهمة التناظرية لاستكشاف الفضاء، والترتيبات المتوقعة والمطلوبة لإنهاء هذه المهمة في مصر.

ولفت إلى انه سيشارك في تلك المناقشات ممثلين من العديد من الوزارات منها(وزارة الخارجية ، ووزارة التعليم العالي و البحث ، ووزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة والأثار، وزارة الطيران المدني) إلى جانب بعض الجهات الداعمة.

الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية رواد الفضاء

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وائل لطفي

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