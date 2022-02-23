التحقيق في طعن شاب لسيدة بسلاح أبيض في الغربية

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع متهم بطعن سيدة بسلاح أبيض انتقاما لقيام نجلها -محبوس- بقتل شقيقه منذ عدة شهور، بقرية أبشواى الملق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بتلقي بلاغا باستقبال المستشفى سيدة مصابة بجرح طعني في الرقبة وحالتها الصحية سيئة.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة شاب يدعى "ع. ر" يبلغ من العمر 18 عاما، قتل شقيقه "ا. ر" على يد نجل المجني عليها منذ عدة شهور، حيث تبين أن الجريمة الأولى حدثت في شهر يناير وراح ضحيتها شقيق المتهم على يد نجل المجني عليها، بينما حدثت الجريمة أمس أثناء عودة المجني عليها من زيارة نجلها في السجن، وقام المتهم بطعن المجني عليها أخذا بالثأر منها لقتله نجلها شقيقه، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم وضعها في العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وقام المتهم بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية وارشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.