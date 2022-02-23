الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 إثر حادث تصادم بالطريق الأوسطي في الشرقية

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الأوسطي

أُصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص  بالطريق الأوسطي القادم من العبور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزى.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى القادم من العبور.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبيَّن وقوع حادث  بين سيارة نقل وسيارة مكروباص أعلى الطريق الأوسطى القادم من العبور في اتجاه  ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى نقل 6 من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، و4 مصابين جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس  المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة مرور السيارات.

10 أشخاص كدمات وجروح أنحاء متفرقة بسيارة ميكروباص لطريق الأوسطي العبور نقل المصابين مستشفيى الزوامل بلبيس المركزى

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وائل لطفي

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