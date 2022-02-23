الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بريطانيا تُقرر ضخ 13.5 مليون دولار في قطاع الطاقة النيجيري

فيكي فورد
فيكي فورد

صرحت وزيرة الشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية فيكي فورد، اليوم الأربعاء، بأن بلادها تعتزم زيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة وتغير المناخ في نيجيريا بما يقدر ب 13.5 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن فورد قولها في أول زيارة لها لابوجا "إن المملكة المتحدة حريصة على تحسين الوصول إلى الطاقة في نيجيريا ومساعدة البلاد على الوفاء بالتزاماتها في COP26".
وسيساعد المبلغ ، وفقًا لفورد ، على توسيع نطاق الشبكات الشمسية الصغيرة وأنظمة المنزل ، والبنية التحتية للطهي النظيف والبنية التحتية للتخزين البارد في نيجيريا.
وأضافت فورد: "تلتزم المملكة المتحدة بزيادة فرص الحصول على الطاقة المتجددة والطاقة في نيجيريا؛ ما يؤدي إلى تحقيق نمو نظيف ومستدام ومرن".
وشكر وزير الدولة النيجيري للطاقة، جيدي أغبا، حكومة المملكة المتحدة على دعمها النشط لجهود نيجيريا في تحقيق هدفها الخاص بحياد الكربون في عام 2060.
وتقوم فورد حاليا بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى نيجيريا، لتعزيز الجهود الجارية من كلا البلدين لتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ونيجيريا، وتعزيز الأمن القوي ومكافحة الفساد والعلاقات الاقتصادية.

أبوجا الطاقة النيجيري نيجيريا الطاقة النيجيرية

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