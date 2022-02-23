تسمم أسرة من 5 أفراد فى ظروف غامضة بشبرا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم، اليوم الأربعاء، فى ظروف غامضة بمنطقة شبرا مصر، في محافظة القاهرة تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالات تسمم داخل شقة بشارع الخازندارة بشبرا مصر.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين إصابة أسرة مكونة من 5 أشخاص بحالة تسمم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمركز سموم الدمرداش.



وجار جمع التحريات ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.